Euroapi: investissement dans des capacités en Allemagne

(CercleFinance.com) - Euroapi annonce un investissement initial de 18 millions d'euros pour la mise en place d'un équipement de fabrication de pointe sur son site de Francfort, de façon à répondre à la demande croissante sur le segment des peptides et oligonucléotides.



Ce nouvel équipement devrait permettre de porter les capacités globales de fabrication de peptides et d'oligonucléotides du site à près de 500 kilos par an d'ici à 2025 et d'envisager leur augmentation future, moyennant un investissement limité.



Ce projet vise aussi à renforcer l'aptitude d'Euroapi à devenir un partenaire de long terme des entreprises de recherche pharmaceutique, avec des services allant du développement précoce jusqu'à la commercialisation pour de nouvelles plateformes thérapeutiques.





