Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euroapi : grimpe de +15%, comble le 'gap' des 3,792E du 4/3 information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Euroapi s'est envolé de +15% à l'ouverture, comblant le 'gap' des 3,792E du 4 mars dernier.

Le titre ouvre au passage un 'gap' au-dessus de 3,31E qui pourrait à son tour être comblé.

En cas de poursuite de la vague haussière actuelle (au-delà de 3,32E), le prochain objectif sera 4,00E.





Valeurs associées EUROAPI Euronext Paris +3.63%