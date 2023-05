Euroapi et Novéal signent un accord de CDMO pour des projets dans le domaine de la cosmétique

(AOF) - Euroapi annonce la signature d’un premier accord de production de quatre ans avec Novéal, une partie intégrante du groupe L’Oréal spécialisée dans le développement de procédés éco-responsables et garantissant des ingrédients exclusifs et performants pour répondre de manière durable aux besoins de beauté des consommateurs du monde entier. Dans le cadre de cette collaboration, Euroapi va développer et industrialiser le procédé de fabrication d’ingrédients innovants destinés à la cosmétique, via son activité Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

L'accord porte sur plusieurs projets, le premier concernant le site Euroapi de Francfort, avec une ligne de production de chimie complexe dédiée.

L'activité CDMO est une priorité stratégique d'Euroapi. Depuis la mise en place d'une équipe de prospection commerciale dédiée en 2021, elle a déjà obtenu des résultats substantiels, doublant le nombre de ses clients en seulement un an, avec 79 projets gagnés, allant de la phase pré-clinique à l'offre commerciale.