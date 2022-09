Euroapi en tête du SBF120 après un premier semestre solide

(AOF) - En hausse de 3,9% à 16,17 euros, Euroapi signe la plus forte progression du SBF120 après la publication de résultats semestriels solides et la confirmation de ses objectifs annuels. L'ancienne filiale de Sanofi, spécialisée dans les principes actifs et introduite en Bourse en mai dernier, a réalisé sur les six premiers mois de l'exercice un résultat net de 16,7 millions d'euros contre une perte de 1,1 million un an plus tôt.

L'Ebitda "core" a atteint 70,3 millions, en hausse de 91,6%, faisant ressortir une marge sur Ebitda "core" de 14,5%, en amélioration de 128 points de base grâce à une hausse des volumes et des prix. Le chiffre d'affaires a progressé de 10,1% à 483,8 millions d'euros.

Fort de ces résultats, le groupe a confirmé ses prévisions de chiffre d'affaires consolidé (environ 1 milliard d'euros) et de marge d'Ebitda "core" (supérieure ou égale à 14%).

Il a relevé sa prévision de ratio d'investissements à environ 14% du chiffre d'affaires (environ 12% précédemment) afin de soutenir la croissance du groupe dans un contexte de forte inflation.

Dans le contexte actuel, Euroapi reste confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers de moyen terme.

Commentant ces résultats, Karl Rotthier, directeur général d'Euroapi a déclaré : "Nous avons enregistré une forte croissance de notre chiffre d'affaires et de notre rentabilité, grâce notamment à l'accélération des activités API Solutions et CDMO, et à l'exécution de notre plan de performance industrielle".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.