Euroapi: en hausse pour son premier jour de cotation à Paris information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 12:18

(CercleFinance.com) - Euroapi a fait ses premiers pas dans le vert ce vendredi à la Bourse de Paris, cotant jusqu'à 12,50 par action, ce qui fait ressortir une valorisation d'environ 1,2 milliards d'euros.



Vers 11h50, l'ex-filiale de principes actifs pharmaceutiques du géant Sanofi ralentit un peu l'allure pour se traiter à 12,35 euros sur Euronext Paris, soit une progression de l'ordre de 3%.



Le géant de la santé avait annoncé le mois dernier son intention de distribuer 58% des actions d'Euroapi à ses actionnaires sous la forme d'un dividende supplémentaire exceptionnel, basé sur une parité d'une action pour 23 actions Sanofi détenues.



A l'issue de cette distribution, Sanofi conservera environ 30% du capital et des droits de vote, tandis que l'établissement public EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l'Etat français, en détiendra 12%.



L'an dernier, Euroapi a généré un chiffre d'affaires consolidé de 893 millions d'euros, contre 945 millions d'euros en 2020 et 916 millions d'euros en 2019.



Son résultat opérationnel 'de coeur' (core EBITDA) s'est élevé à 72

millions d'euros en 2021, à comparer avec 67 millions d'euros en 2020 et 72 millions d'euros en 2019.



Pour les analystes de Bank of America, l'entreprise dispose de tous les 'ingrédients' pour réussir.



'Euroapi bénéficie d'une vaste expérience dans le secteur à forte croissance des peptides et des oligonucléotides, où la demande est forte (respectivement +8-10% et +12-14%)', souligne la banque américaine.



La société, qui vise un milliard d'euros de chiffre d'affaires consolidé cette année, anticipe par la suite un taux de croissance annuel de son chiffre d'affaires compris entre 6% et 7%



Elle prévoit par ailleurs d'améliorer sa marge d'exploitation (core EBITDA) pour la porter à au moins 14% en 2022, puis à plus de 20% d'ici à 2025, contre 12% en 2021.



L'action Sanofi ne bénéficiait pas de la mise en Bourse de sa filiale et chutait de plus de 3% à la mi-journée.



Les principes actifs pharmaceutiques - ou API - sont les substances chimiques ou biologiques qui possèdent un effet thérapeutique au sein d'un médicament. Le portefeuille d'Euroapi en est composé d'environ 200.