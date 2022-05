Euroapi en hausse pour ses premiers pas en Bourse

(AOF) - La filiale de Sanofi Euroapi gagne 5% à 12,6 euros pour ses débuts en Bourse. Le fabricant de principes actifs - les molécules essentielles entrant dans la composition des médicaments - a été introduite en Bourse ce matin au prix de 12 euros. Selon Sanofi, cette entité à tout à gagner en prenant son indépendance, les clients rechignant à se fournir en principes actifs chez un concurrent. Par ailleurs, l'essor d'Euroapi pourrait avoir le mérite de limiter la dépendance de la France à l'égard de l'Asie, où étaient fabriqués l'an dernier environ 80 % des principes actifs des médicaments.

Euroapi a pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires consolidé d'environ 1 milliard d'euros et une marge de core Ebitda égale ou supérieure à 14% en 2022 pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Sanofi détient encore environ 30 % du capital et des droits de vote d'Euroapi. EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l'Etat français dans le cadre de la convention French Tech Souveraineté du 11 décembre 2020, détient 12 % du capital et des droits de vote d'Euroapi. Environ 58 % des actions d'Euroapi ont été distribuées via un dividende en nature.

L'Oréal, principal actionnaire de Sanofi, s'est engagé à respecter une période de conservation de 1 an après la mise en paiement de la distribution réalisée le 10 mai 2022.

La multinationale française de la santé parachève ce matin son projet de création d'un champion européen des principes actifs fort de 3 342 salariés et de plus de 200 produits.