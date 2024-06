Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EuroAPI: en chute sur des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - EuroAPI chute de 8% sur fond de propos défavorables de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation 'vente' sur EuroAPI avec un objectif de cours abaissé de trois à 2,50 euros, revenant sur les annonces du groupe de santé mercredi soir.



Si la société a conclu un accord non dilutif pour un financement de la part de Sanofi, le broker note qu'EuroAPI n'a pas fourni de projections explicites à moyen terme sur les ventes ou la marge, ce qu'il considère comme une déception.





Valeurs associées EUROAPI 2,60 EUR Euronext Paris -6,74%