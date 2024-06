Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EuroAPI: dévisse de 9% sous 2,53E, vers re-test des 2,4E ? information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - EuroAPI dévisse de 9% sous 2,53E suite à la publication d'une étude défavorables de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation 'vente' sur EuroAPI avec un objectif de cours abaissé de trois à 2,50E (nous y sommes déjà), avec de sérieux questionnements sur l'absence de projections explicites à moyen terme sur les ventes ou la marge, ce qui n'est pas bon signe.

Le titre semble donc s'acheminer vers le re-test imminent du plancher historique des 2,4E du 21 mars dernier.





Valeurs associées EUROAPI 2,60 EUR Euronext Paris -6,74%