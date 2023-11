Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euroapi: deux nominations au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Euroapi annonce la nomination de David Seignolle au poste de directeur des opérations et de Marion Santin à celui de directeur juridique, conformité et propriété intellectuelle, tous deux rejoignant le comité exécutif du groupe de principes actifs pour pharmaceutiques.



David Seignolle rejoint Euroapi après avoir travaillé chez Bain & Company en tant qu'expert associé dans le secteur pharmaceutique. Dans ses nouvelles fonctions, il supervisera l'exécution, au niveau industriel, de la revue stratégique annoncée le 9 octobre.



De son côté, Marion Santin a exercé de nombreuses fonctions juridiques chez Sanofi, dont celle de directeur juridique opérations commerciales des équipes juridiques basées en Asie, Moyen-Orient, Inde, Hong-Kong et Taïwan.





