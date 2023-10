Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euroapi: départ du directeur général, successeur recherché information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 11:24









(CercleFinance.com) - Euroapi a annoncé jeudi le limogeage de son directeur général Karl Rotthier suite à deux années compliquées à la tête du groupe, marquées notamment par des avertissements à répétitions sur les résultats.



Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques indique que son conseil d'administration a mis fin aux fonctions de Karl Rotthier avec une prise d'effet prévue le 30 octobre.



Le conseil - qui dit avoir engagé la recherche d'un nouveau directeur général - a nommé Viviane Monges, l'actuelle présidente du conseil, au poste de directrice générale jusqu'à la nomination d'un successeur permanent.



Le départ de Karl Rotthier survient alors qu'Euroapi a considérablement revu à la baisse ses prévisions annuelles ce mois-ci, ce qui s'était traduit par une chute en Bourse de plus de 52% en une seule journée.



Dans son communiqué, Euroapi indique également avoir nommé la présidente du comité des nominations et des rémunérations, Elizabeth Bastoni, au poste d'administratrice indépendante référente.



Dans ce rôle, la cadre dirigeante sera chargée de contribuer au bon fonctionnement de la gouvernance de l'entreprise et deviendra un interlocuteur 'privilégié' auprès des actionnaires.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Euroapi cédait 1,3% après ces annonces, ce qui portait à plus de 65% son repli depuis le début de l'année.





Valeurs associées EUROAPI Euronext Paris +2.25%