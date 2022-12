Euroapi chute de plus de 20% après son avertissement sur ses résultats 2022

(AOF) - Dans le contexte d’une suspension temporaire de certaines activités de production sur son site de Budapest, Euroapi a réduit ses objectifs annuels. En Bourse, l’action du spécialiste des principes actifs pharmaceutiques dévisse de 21,99% à 13,30 euros dans les premiers échanges. Le groupe anticipe désormais un chiffre d’affaires consolidé d’environ 980 millions d’euros et une marge de Core Ebitda comprise entre 12% et 13%, en raison de la perte de ventes, des provisions afférentes et des coûts de remédiation.

La société ciblait auparavant un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros et une marge de Core Ebitda égale ou supérieure à 14%.

Le groupe estime que la production de prostaglandines pourrait demeurer arrêtée pendant quelques semaines.

Au cours d'une évaluation interne, Euroapi a identifié certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication, relatifs à la gestion de la documentation. Ils concernent les dossiers de lots de production de certaines prostaglandines fabriquées dans une unité dédiée sur son site de Budapest.

Après identification, par mesure de précaution, le groupe a décidé proactivement le 30 novembre 2022 de suspendre la libération de lots et, en second lieu, d'arrêter temporairement la production de prostaglandines.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- L’un des leader mondiaux des principes actifs pharmaceutiques (n° 1 dans les petites molécules, 2ème dans les API combinant petites et grosses molécules et 7ème dans les molécules innovantes), créé en décembre 2021 par séparation de Sanofi ;

- Revenus de 902 M€, répartis entre les molécules chimiques pour 97 % et les peptides & oligos pour 3 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur une stratégie commerciale claire d’expansion dans de nouveaux marchés et visant à devenir un partenaire de référence des pharmaceutiques et biotech ;

- Capital détenu à 30 % environ par Sanofi, 12 % par BPI France et 5 % par L’Oréal, Viviane Monges présidant le conseil d’administration de 12 membres, Karl Rotthier étant directeur général;

- Bilan très sain avec 1 Md€ de capitaux propres et 19 M€ de dette nette.

Enjeux

- Stratégie fondée sur 3 piliers avec objectifs 2025 : lancements de molécules innovantes (35 % du chiffre d’affaires), déploiement des ressources et productivité de la R&D avec pour objectif une marge opérationnelle supérieure à 20 % ;

- Stratégie d’innovation axée sur :

- l’optimisation industrielle et logistique,

- les molécules innovantes mises au point dans la CDMO (Contract Development and Manufacturing) avec 30 projets en cours,

- l’offre combinée d’oligonucléotides et de peptides à partir de 2025 ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 ;

- 2 étapes : 100 % des sites alimentés par des énergies renouvelables en 2025, réduction de 30 % de réduction des émissions de CO2 en 2035 (vs 2020),

- technologies de réduction de l’empreinte ;

- Portefeuille étendu de 200 références, dont 55 % différentielles et complexes, produites sur 6 sites industriels en Europe, un atout face à la concurrence asiatique pénalisée par les coûts et disruptions de la chaîne logistique.

Défis

- Evolution du capital Sanofi et Bpifrance étant engagés à conserver les titres jusqu’en mai 2024 et l’Oréal jusqu’en 2023 ;

- Remontée de la marge opérationnelle, inférieure de moitié à celle de ses concurrents européens –Lonza, Siegried, Bache et PolyPeptide ;

- Poursuite de la réduction de la dépendance à Sanofi par l’obtention de nouveaux contrats ;

- Montée en puissance de la production de vitamine B12, prostaglandine et hormones avec un ratio d’investissements porté à 14 % du chiffre d’affaires;

- Après une croissance de 10 % des revenus au 1er semestre, confirmation de l’objectif 2022 : chiffre d’affaires de 1 Md€ et d’une hausse de la marge opérationnelle à + 14 % ;

- Absence de dividende au titre de 2021, 23 et 24.

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.