Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euroapi: chaufferie biomasse pour un site en Normandie information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Euroapi annonce un investissement de 24 millions d'euros pour la construction d'une chaufferie biomasse de pointe sur son site de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), qui devrait être opérationnelle en 2025.



Cet investissement devrait lui permettre de soutenir le programme de renforcement des capacités de production de vitamine B12 du site, tout en réduisant ses émissions de CO2 de près de 76% en 2026, comparativement à 2020.



Cette installation pourrait également permettre la production d'électricité verte par cogénération, de couvrir 10% des besoins du site en électricité et d'approvisionner les réseaux de chauffage des collectivités locales.





Valeurs associées EUROAPI Euronext Paris -0.27%