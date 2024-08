Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euroapi : bondit de +5% vers 3,90E, surveiller les 3,93E information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 10:39









(CercleFinance.com) - Euroapi bondit de +5% vers 3,90E et comble le 'gap' des 3,87E du 6 juin (le titre avait plongé de -17% le 7 juin).

Le franchissement en cours des 3,925E (3,93E au plus haut ce 1er août) validerait un signal de retournement moyen terme en direction de 4,46E (base du 'gap' du 29 février) et de 4,75E, l'ex-plancher historique des 30 octobre et 13 décembre 2023.







Valeurs associées EUROAPI 3,84 EUR Euronext Paris +3,17%