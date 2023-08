Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Euroapi: accord pour acquérir BianoGMP information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 07:35

(CercleFinance.com) - Euroapi annonce avoir signé un accord pour acquérir 100% des actions de BianoGMP, une société de Contract and Development Manufacturing Organization (CDMO) dotée d'une expertise reconnue dans les oligonucléotides.



Le montant total de la transaction s'élève à environ 10 millions d'euros, dont un paiement initial, un montant différé et des investissements destinés à augmenter les capacités de BianoGMP pour mener à bien des projets à plus grande échelle et plus complexes.



La transaction doit permettre une consolidation de la position d'Euroapi sur le marché en croissance rapide des oligonucléotides (+12 à +14% par an). Sa finalisation, soumise aux conditions habituelles, est prévue au quatrième trimestre 2023.