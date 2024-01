Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euroapi: accord de collaboration avec le suisse SpiroChem information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Euroapi a annoncé jeudi le démarrage d'une collaboration avec SpiroChem, un groupe suisse spécialisé dans les procédés chimiques au stade précoce.



Les deux partenaires expliquent vouloir unir leurs forces afin d'offrir à leurs clients une solution consolidée, alliant à la fois recherche sous contrat (CRO) et sous-traitance pharmaceutique (CDMO).



L'idée est de garantir que les contraintes d'industrialisation des petites molécules soient intégrées dès l'étape initiale de conception du médicament, accélérant ainsi le procédé de découverte de nouveaux traitements.





