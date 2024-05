Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euroapi: accord de CMO majeur en santé animale information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Euroapi annonce un accord de Contract Manufacturing Organization (CMO) avec un groupe mondial de santé animale, auquel il va fournir un produit vétérinaire majeur, pour une valeur totale attendue de l'ordre de 130 à 150 millions d'euros sur la période 2025-29. 'La signature de ce contrat majeur témoigne de la reconnaissance du savoir-faire d'Euroapi et de la fiabilité des services premium de CMO apportés à ses clients', affirme son DG Ludwig de Mot, qui y voit un élément clé de la trajectoire de ventes du projet FOCUS-27. Euroapi revendique une forte expertise dans le domaine de la santé animale, marché d'une valeur mondiale estimée à 41,8 milliards de dollars en 2023, et qui devrait atteindre 56,8 milliards en 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,5%.

