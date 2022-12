Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euroapi : à 13,3E, efface tous ses gains depuis le 26 mai information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 16:32









(CercleFinance.com) - Euroapi dévisse de -16% à la suite de l'abaissement de ses prévisions financières pour 2022

Le titre accusait une chute de -22% ce matin, à 13,3E, effaçant tous ses gains depuis le 26 mai dernier: le titre avait ouvert à 12,5E lors de l'IPO le 6 mai et c'est l'ultime point de repère à ce jour.





