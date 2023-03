Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euroapi : -20%, au plus bas depuis le 13/05/2022 information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 10:01









(CercleFinance.com) - Le creusement des pertes d'Euroapi est lourdement sanctionné: le titre subit un plongeon de -20% vers 12,75E, ce qui efface plus de 9 mois de gains.

Euroapi -une valeur jugée défensive- se retrouve au plus bas depuis le 13/05/2022 et se rapproche du plancher historique d'introduction des 12,5E du 6/5/2022





Valeurs associées EUROAPI Euronext Paris -21.16%