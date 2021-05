Euro / US Dollar (EUR/USD) : Sous une résistance majeure (18VNC) Zonebourse • 25/05/2021 à 10:20

(Zonebourse.com) Après le rebond de ces dernières séances, l'EUR/USD revient au contact de la zone de résistance des 1.225 USD en données hebdomadaires. Cette zone de cours pourrait susciter de nouveaux dégagements et renvoyer la parité sur les 1.20 USD, première zone de soutien importante. Le dollar a, en effet, subi une recrudescence de la volatilité avec les risques inflationnistes grâce aux anticipations de hausse des taux alors que ces mêmes risques devraient au contraire déprécier la monnaie. La FED s'est empressée de communiquer sur sa volonté de garder une politique monétaire accommodante, considérant l'évolution actuelle de l'inflation comme transitoire. Il semble néanmoins que l'équilibre avec l'euro devrait se poursuivre avec des oscillations autour du point pivot des 1.20 USD. En effet, les spéculations sur une réduction du soutien monétaire par les deux banques centrales concernées (FED et BCE) s'intensifieront davantage au second semestre, avec un retour progressif au « tapering » (réduction des achats d'actifs). De ce fait, la première qui interviendra donnera un coup de booster à sa devise, et il y a fort à parier que les autorités monétaires américaines confirmeront leur proactivité dans ce domaine Nous achetons par conséquent le turbo PUT Citigroup 18VNC qui cote 3.95 EUR. Le potentiel de gain est de 52% pour cette recommandation et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 1.239 EUR, limitera le risque à -28%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli