Euro-Stoxx50 : zénith de 11 mois à 3.557 re-testé.

(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 inscrit nouveau zénith de 11 mois à 3.557, ce qui invalide l'ébauche d'un 'rounding-top' sous les 3.540 (zénith du 4/12) et surtout du 9 décembre (3.557 en intraday, niveau retracé au point près). L'indice devrait -en cas de franchissement des 3.557- rallier l'ex-support des 3.640 du 31 janvier. En cas de correction -improbable d'ici le 18/12- la cassure des 3.420 (plancher du 13/11) puis des 3.400 (ex-zénith du 31 juillet), l'E-Stoxx50 pourrait retomber vers 3.245 (-50% de retracement de la hausse du 30/10 au 4/12) puis au niveau du 'gap' des 3.165 du 4/11, proche du palier de soutien des 3.140 (60% de retracement).

