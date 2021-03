Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : vers une 6ème hausse et record absolu à 3.926 Cercle Finance • 31/03/2021 à 12:38









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 se dirige vers l'inscription d'une 6ème hausse, avec déjà un record absolu à 3.929 à la clé (zénith historique provisoire), pour un gain annuel de +10,5%... soit +42% en rythme annuel. La forte résistance des 3.867 du 20 février 2020 est donc soulevée et débordée de +1,5% : c'est au-delà de +2% que le scénario d'un double-top pourrait être écarté... mais une autre résistance, oblique court et moyen terme (3.920/3.930) va freiner la progression vers les 4.000... et au-delà.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX -0.25%