Euro-Stoxx50 : vers un double-top sous 4.242/4.252 ?

(CercleFinance.com) - Un petit 'gap' de rupture s'est ouvert le 7 septembre sous 4.189Pts suivi d'une baisse de -1,1% puis de -0,5% supplémentaires, pour un test des 4.135Pts, niveau proche des 4.125 du 19/20 aout (soit 10Pts d'écart, comme entre les 2 derniers sommets. L'indice dessine l'ébauche d'un double-top sous 4.242/4.252 et bascule sous les 4.160, l'ex-zénith historique du 17 juin. Le principal support oblique gravite vers 4.050Pts (2,5% de marge de sécurité), le principal palier de soutien horizontal moyen terme demeure 3.930 (plancher des 4 mai et 19 juillet), il y a encore 200Pts de marge de sécurité, soit près de 4,6%.

