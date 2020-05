Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : toujours cadré par 2.930/2.790 Cercle Finance • 20/05/2020 à 14:48









(CercleFinance.com) - Euro-Stoxx50 rebondit vers 2.915 mais demeure toujours cadré par 2.930/2.790, et ce depuis le 4 avril dernier. Deux fausses sorties se sont produites les 29/30 avril (bull-trap vers 3.000) puis le 14 mai (bear-trap vers 2.710), il apparaît plus que jamais primordial de tenir compte de l'absence d'initiative de 95% des intervenants au sein de ce range tandis que 0,01% ont les moyens de déclencher des faux signaux dans le 2 sens pour ratisser la mise des 'suiveurs'. Au-delà de 3.000, l'E-Stoxx50 s'élancerait en direction des 3.216 ('gap' baissier du 6 mars), sous 2.760, pullback vers 2.500 à 1% près.

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX +0.46%