Euro-Stoxx50 : teste 3.570, sauve les 3.600 in extremis

(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 a testé 3.570 en intraday ce 22/01 et sauve les 3.600 in extremis: cela permet ainsi de ne pas finir la semaine en territoire négatif, pour +0,08%. L'indice vient de tester par 3 fois les 3.645/3.650 mais sans parvenir à soulever cette résistance. Attention, en cas de cassure des 3.590 car le corridor haussier en formation depuis le 10 novembre (émaillé d'une seule fausse sortie baissière le 21/12 vers 3.450), l'E-Stoxx50 pourrait chuter en direction de l'ex zénith des 3.400 du 6 juin et 4 septembre.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX -0.44%