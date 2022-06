Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50: signal de rupture, supports à 3.505 puis 3.400 information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 17:32









(CercleFinance.com) - Le scénario du double-sommet 'en pince' sous 3.850 est 100% confirmé alors que l'Euro-Stoxx50 s'enfonce sous 3.600: gros signal d'alerte à la baisse avec l'ouverture du 'gap' de rupture sous 3.716 suivi de la cassure des 3.640E (plancher du 19/05) qui préfigure un retour sur le plancher annuel des 3.505 des 7 et 8 mars (ou du 29 janvier 2021).

L'émergence d'une nouvelle vague de baisse moyen terme invite à envisager une correction plus profonde, en direction de 3.400, soit 50% de retracement la hausse de mi-mars 2020 jusqu'au double-top des 4.400 du 17/11/2021 puis début janvier 2022.







