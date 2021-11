Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : second échec en vue sous 4.365Pts, méfiance ! information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 17:09









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 s'est hissé jusque vers 4.375Pts vendredi et n'a pu aller au-delà de son record de clôture des 4.363 lundi : l'indice avait plafonné sous 4.366 en intraday pour une clôture à 4.352. Un second échec est en vue sous 4.365Pts (son zénith du début de séance) et la cassure de la base de son canal ascendant -très vertical depuis le 21 octobre et un plancher de 4.140- pourrait survenir dès l'enfoncement de 4.333. Le 1er objectif serait le comblement du 'gap' des 4.309 du 3 novembre, puis celui des 4.250 du 29/10 (ex-zénith du 6 septembre) avant un retour sur le palier des 4.150 (testé du 15 au 20/10).

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX -0.23%