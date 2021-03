Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : second échec consécutif sous les 3.851Pts Cercle Finance • 17/03/2021 à 19:01









(CercleFinance.com) - Il aurait suffi d'une tout petit coup de pouce algorithmique pour finir dans le vert (au lieu de -0,03% et -0,01% à Paris) mais de toute façon, ça n'aurait pas suffi pour effacer la résistance des 3.850Pts, laquelle aurait dû être effacée à 48H de la séance des '4 sorcières' afin de retracer la résistance majeur des 3.865Pts du 19 février 2020. Quoiqu'il en soit, l'E-Stoxx50 est d'ores et déjà exposé à une risque de 'M' baissier historique... mais la tendance haussière ne serait pas compromise avant d'enfoncer la zone de soutien (et support ascendant moyen terme) des 3.640.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX -0.03%