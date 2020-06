Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : se redresse jusque vers 3.215Pts Cercle Finance • 12/06/2020 à 12:40









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 se redresse jusque vers 3.215Pts après avoir comblé le 'gap des 3.168,5 et effectué une incursion jusque vers 3.110. Plus de 11Pts repris (+3,3%) en quelques heures, après une chute de -4,5% la veille, la volatilité fait son grand retour en même temps que la tendance baissière suite à l'apparition d'un gros 'gap' de rupture sous 3.289Pts le 10 juin. Le prochain objectif à la baisse serait le comblement du 'gap' des 3.086 du 1er juin, puis surtout des 2.971 du 25 mai

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX +1.30%