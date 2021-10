Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : s'attaque au palier de résistance des 4.200 information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 15:44









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 (+1% à 4.195) s'attaque au palier de résistance des 4.200Pts, testé il y a 1 mois presque jour pour jour, le 23 septembre dernier. L'E-Stoxx50 venait alors de bondir de 4.020 vers 4.200 en 3 séances (+180Pts), cette fois, il aura pris +160Pts (de 4.020 vers 4.180) en séances du 12 au 15/10 avant de temporiser durant 4 jours pour mieux repart à l'assaut des 4.200Pts. En cas de franchissement, le prochain objectif -désormais très proche- n'est autre que le zénith historique des 4.250Pts du 6 septembre dernier (inscrit à mi-chemin entre celui du S&P500 le 02/09 et du Nasdaq le 9/09).

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX +1.07%