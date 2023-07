Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : ricoche sous 4.411Pts information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 19:11









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 ricoche sous 4.411Pts en intraday les 13 et 14 juillet, avec une précision toute algorithmique (meilleure clôture à 4.408 le 21 avril, puis série de test en clôture des 4.400 les 24 avril, 16 mai, 16 juin puis de nouveau les 30 juin et 14 juillet).

Rarement une phase de consolidation aura été aussi longue et la culmination répétée avec autant de précision à 5 reprises en moins de 3 mois.

L'inversion de polarité et l'entame d'une phase corrective sous 4.218 (plancher des 31 mai et 6 juillet) en direction de 4.035/4.000 a bien failli survenir le 7 juillet (4.198 en séance) mais c'était pour mieux repartir à la hausse avec +200Pts en 'directissime' sans la moindre consolidation en 6 séances de hausse consécutives.





