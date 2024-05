Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euro-Stoxx50 : revient à 0,5% du zénith du 28 mars (5.083) information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 20:14









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 a bénéficié du soutien de Wall Street en fin de parcours pour en terminer au plus haut du jour, à 5.055Pts: l'indice clôture ainsi revient à 0,5% du zénith du 28 mars (5.083) et poursuit sa remontée inexorable amorcée il y a tout juste une semaine sur 4.890 (soit +3,8%).

Cela va très vite, et sans volumes : gare à une remontée 'FOMO' se terminant par la constitution d'un 'M' baissier sous 5.100 (niveau brièvement testé à la reprise des cotations le 2 avril, suivi d'un pullback intraday vers 5.040).





