Euro-Stoxx50 : retrace son zénith des 3.500 du 30/04/2019.

(CercleFinance.com) - Une fois comblé le 'gap' des 3.410 du 5 mars, 'Euro-Stoxx50 franchit la résistance des 3.438 du 4 mars et du 21 juillet et se hisse vers 3.488. L'indice retrace à 0,5% près son zénith des 3.510/3514 des 29 et 30/04/2019 et tutoie celui des 3.524 du 31 novembre 2015. Au-delà, la route des 3.600 s'ouvrirait mais cela suppose que Wall Street explose tous ses records.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX +0.39%