Cercle Finance • 14/04/2020 à 16:05
Euro-Stoxx50 : retrace le plancher des 2.937 du 27/12/2018









(CercleFinance.com) - Euro-Stoxx50 retrace le plancher majeur des 2.937 du 27/12/2018, confirmé par un re-test (2.954 en clôture) le 3 janvier 2019. Le prochain objectif serait le seuil psychologique des 3.000, ensuite, l'e-Stoxx50 devrait viser 50% de retracement de la récente correction de -38%, soit 3.125Pts.

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX +1.55%