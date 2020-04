Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : retrace la résistance des 2.950 du 14 avril Cercle Finance • 28/04/2020 à 23:44









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 a retracé en séance la résistance des 2.950 du 14 avril: une clôture à 2.932 s'avère être la plus élevée depuis le 9 mars dernier. L'ex-'gap' des 2.893 du 11 mars ayant été comblé, l'objectif suivant était le plancher des 2.937E du 27/12/2018: il a donc été testé et partiellement 'soulevé', ce qui pourrait préfigurer une progression vers 3.135, soit un retracement de 50% de la baisse du 19 février au 18 mars.

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX -0.24%