Euro-Stoxx50 : résistance oblique vers 3.290

(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 se redresse vivement (depuis le test de 3.175Pts jeudi après-midi) et reprend +85Pts (près de +3%) en 1 séance et demi: l'indice devrait affronter rapidement la résistance oblique baissière qui gravite vers 3.290. L'objectif suivant se situerait vers 3.360Pts, obstacle testé les 12 et 26 août.

