Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : replonge sur 2.820Pts Cercle Finance • 04/05/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 replonge sur 2.820Pts, effaçant d'un coup tous ses gains depuis le 24/04: le prochain support st désormais très proche puisqu'il s'agit de 2.791, le plancher du 21 avril.

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX -3.25%