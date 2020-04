Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : replonge de -4%, sous les 2.800Pts Cercle Finance • 21/04/2020 à 19:04









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 replonge de -4%, sous les 2.800Pts : l'indice casse ainsi un premier support court terme facilement identifiable à 2.812Pts (testé le 16 avril) et pourrait s'en retourner combler dans la foulée le 'gap' des 2.693 du 3 avril. Le prochain palier de soutien se dessine vers 2.663Pts... sachant que 50% de retracement de la hausse induit un objectif de 2.645Pts (zone testée en intraday le 2 avril).

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX -4.06%