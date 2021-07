Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : repasse en force les 4.000Pts information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 18:54









(CercleFinance.com) - Euro-Stoxx50 repasse en force les 4.000Pts, les -2,66% de lundi presque effacés (à Paris, c'est le cas). Ce rebond transforme le test des 3.925 en potentiel double creux (après le sursaut des 4 et 19 mai, le franchissement des 4.050 demeure crucial pour écarter un scénario baissier moyen terme.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX +1.78%