(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 renoue avec les 4.000Pts, 48H seulement après avoir testé un point bas à 3.858Pts. Après un double décrochage de -2% les 11 et 13 mai (à l'ouverture), c'est un rebond funiculaire de +160Pts qui s'est mis en place jusque vers 4.018Pts. Un vrai cauchemar pour les vendeurs avec zéro retracement, même de seulement 0,25% en 14 heures de cotations prises en continue. On peut réellement parler de cours administrés: la semaine s'achève sur un repli d'environ 0,5% et le prochain objectif n'est autre que le double zénith historique des 4.034 des 16 avril et 7 mai... on se dirige tout droit vers un triple-top.

