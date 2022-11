Euro-Stoxx50 : renoue avec les 3.940 information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 15:22

(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 renoue avec les 3.940 après avoir rebondi sur 3.256 le 13 octobre : l'indice aligne sa 7ème semaine de hausse consécutive pour un gain de +21%, du jamais vu dans un contexte de hausse de taux et des risques de récession... en 140 ans.

Ce mouvement de hausse linéaire est jugé le plus 'improbable' de la décennie et ne semble reposer que sur le mécanisme du contrepied permanent opposé à quiconque s'avise d'intégrer la conjoncture dans la valorisation du marché : Ce serait également le plus long et implacable 'short squeeze' de la décennie: il propulse l'indice au-delà des 3.865Pts, l'ex-zénith historique du 19/02/2020, 3.940 étant le niveau du 4 avril 2021.

D'où la question, qu'est-ce qui va mieux que fin février 2020 ou début avril 2021 ?

Mais il semblerait que certains 'bulls' se soient fixé comme objectif d'inscrire les '4.000' avant fin novembre, ce qui avec +25% en 2 mois (et 8 semaines de hausse consécutive), validerait le plus spectaculaire et le plus inexorable mouvement haussier de l'histoire.