(CercleFinance.com) - Le mouvement de consolidation qui semblait se dessiner en direction des 3.625Pts s'est interrompu dès 3.651 le vendredi 22, avec une clôture à 3.680. L'Euro-Stoxx50 renoue avec les 3.700Pts et tutoie de nouveau le zénith de clôture des 3.612 des 12 et 15 novembre. Resterait ensuite à confirmer le record annuel des 3.733 du 19/11 pour aller chercher le record absolu des 3.830 de mi-mai 2015 (il se situe à 3% des niveaux actuels).

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX +0.46%