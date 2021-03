Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : referme le 'gap' des 3.685, repasse les 3.700 Cercle Finance • 01/03/2021 à 18:01









(CercleFinance.com) - Euro-Stoxx50 referme le 'gap' des 3.685 et repasse le cap des 3.700, égalant sa clôture du 24 février. La principale résistance demeure 3.734/3.735, son zénith du 15 et 16 février. La cassure des 3.650Pts survenue le 26/02 s'apparente donc à un 'bear trap'.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX +1.93%