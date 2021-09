Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : rechute vers 4.145, cassure des 4.170 validée information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 18:31









(CercleFinance.com) - L'E-Stoxx50 valide une petite alerte à la baisse sous le récent plancher des 4.170 des 29 août et 10 septembre : la situation se dégraderait bien davantage sous les support horizontal des 4.125 (plancher du 19 août) et qui coïncidera bientôt avec le support oblique moyen terme qui gravite actuellement vers 4.090Pts. Le premier objectif à la baisse serait le comblement du 'gap' des 4.029 du 21 juillet puis le triple support des 3.925 des 4 et 19 mai puis du 19 juillet.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX -1.09%