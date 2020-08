Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : rechute vers 3.275Pts Cercle Finance • 14/08/2020 à 12:03









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 finit mal la semaine, avec une rechute vers 3.275Pts qui réduit le gain hebdo à +1% (l'indice renoue avec ses niveaux d'ouverture du 11 août). Mais pour l'heure, l'E-Stoxx50 ne valide aucun signal exploitable, puisque restant enfermé au sein du corridor de consolidation 3.400/3.175 (encore 3% de marge de sécurité avant une possible rupture en direction du 'gap' des 2.971E du 25 mai ou du palier de soutien des 2.900 du 18 au 22 mai.

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX -1.55%