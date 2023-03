Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : rebondit vers 4.230 information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 17:34









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 rebondit vers 4.230 et retrouve ses niveaux du 10 mars (juste avant le coup de stress bancaire SVB, Crédit Suisse, First Republic, etc.).

L'indice n'est plus qu'à une douzaine de points de la zone de résistance des 4.250, c'est à dire le sommet testé le 3 février, juste avant que les marchés obligataires ne se dégradent.

L'objectif suivant sera le comblement du 'gap' des 4.257 du 9 mars.







Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.