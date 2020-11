Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : rebondit au-dessus de 3.100. Cercle Finance • 03/11/2020 à 18:44









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 rebondit de +2,6%, au contact de l'ex-plancher intraday du 25 septembre (3.095) et s'est même hissé au-dessus de 3.100. L'indice repasse en 48H de 2.950 à 3.100, soit +5% en ligne droite, dans le cadre d'une reprise en 'V' qui aura peut-être le potentiel de se prolonger jusque vers l'ex-support des 3.137E du 15 juin (et 25/09) si le sort des élections US plait aux marchés... et que plus personne ne s'inquiète du confinement.3

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX +2.62%