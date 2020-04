Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : re-teste les 2.930Pts Cercle Finance • 17/04/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 efface ses pertes de mercredi, grimpe de +3,5% (vers 2.905) et affichait même jusqu'à +4,5% vers midi (arrachage des cours avec le basculement sur l'échéance mai) re-testant les 2.930Pts, c'est à dire les 'plus hauts' de la séance de mardi matin. Il peut soit s'agir d'un double échec pouvant donner lieu à une rechute vers 2.600, soit l'E-Stoxx50 'soulève' la résistance des 2.950 (ex-plancher du 3 janvier 2019) pour bondir au-delà des 3.000 et se hisser vers 3.150Pts

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX +2.46%