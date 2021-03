Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : pulvérise les 3.742 Cercle Finance • 08/03/2021 à 17:02









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 pulvérise les 3.742 (zénith annuel des 15 février et 3 mars) et s'envole au-delà des 3.760 et semble bien parti pour s'en aller combler le 'gap majeur' des 3.776 du 21 février 2020. L'étape suivante consisterait à retracer le zénith annuel des 3.865Pts du 19 février 20120.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX +2.41%