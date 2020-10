Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : pullback sous les 3.200Pts Cercle Finance • 21/10/2020 à 12:03









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 matérialise un pullback sous les 3.200Pts et vient re-testers l'ex-plancher des 3.190Pts du 2 puis du 15 octobre. En cas d'enfoncement, le retracement du plancher des 3.139/3.136 du 25 septembre puis du 15 juin pourrait difficilement être évité: ensuite... la situation risque de se gâter fortement, avec un gros risque de rechute sans filet vers 3.000 (ex-zénith du 29 avril) puis de comblement du 'gap' des 2.971 du 25 mai.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX -0.91%