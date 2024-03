Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euro-Stoxx50: objectif 4930 validé, les 5000 pour le 15/03? information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 inscrit un nouveau record absolu à 4.930, soit un gain 9% annuel (dont +530Pts depuis le 17 janvier, ou +12%).

L'indice se prépare à boucler sa 19ème semaine du cycle de hausse (dont 2 de consolidation à l'horizontal plus 2 de repli de -0,7% et -1,5% respectivement), et sa 7ème de progression consécutive.

La plus longue série haussière hebdomadaire 'en continu' remonte à octobre/novembre 2022 avec 9 semaines consécutives, le plus longue série mensuelle (7 mois) de fin janvier 2020 à août 2020.

La dernière grande oscillation entre août et octobre 2023 (465Pts entre 4.465 et 4.400) induisait un potentiel de progression jusque vers 4.930, un objectif qui vient d'être validé à 11H45 ce 7 mars... mais le pari sur un test des 5.000 d'ici le 15 mars ('4 sorcières) est dans toutes les têtes puisqu'il ne manque plus que 1,45% (et une semaine pour y parvenir semble largement suffisant).

La verticalité du mouvement depuis 6 semaines est impressionnante, le seuil de retournement se situe vers 4.550Pts (ex-zénith du 15/12/2023).











